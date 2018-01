Fiton llotarinë marramëndëse 24 milion paund, ky është reagimi shpërthyes i taksistit (VIDEO)

Tweet on Twitter

Ky është momenti kur një shofer taksie dhe familja e tij shpërtheu në gëzim pasi dëgjoi se kishte fituar 24 milionë paund në lotari.

Amo Riselli, 50 vjeç, nga Gloucester, bërtiti “Oh Zot!” pasi zyrtarët e lotarisë i thanë atij totalin e habitshëm dhe tani planifikon të shkëmbejë taksinë me një Ferrari, të blejë një rezidencë me një pishinë dhe të rezervojë një udhëtim në Vegas, raporton DailyMail.

Z. Riselli, i cili humbi partneren e tij, Donna Sciberras, pas një ataku në zemër katër vjet më parë kur ishte 41 vjeç, e dinte tashmë se bileta e tij ishte një fitues por duhej të telefononte Camelot për të parë se sa kishte fituar.

Punonjësi, i cil jeton në një shtëpi modeste me tarracë në Gloucester, u bashkua me vajzën e tij 21-vjeçare Bethany për festimet, e cili tha: ‘Mami do ta kishte dashur atë’. /lajmifundit.al