Erik Fullani bën urimin emocionues për të atin

Ish-guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani që u akuzua nga prokuroria për një sërë shkeljesh dhe vjedhjen e 7 milionëve në Bankën e Shqipërisë sot feston ditën e tij të lindjen.

Djali i tij Erik Fullani, i njohur për jetën e tij luksoze dhe shoqërinë me VIP-a, i ka bërë për këtë ditë të vecantë një urim emocionues me fjalë shumë të mëdha për të atin.

“Kam lindur me fatin me te madh ne bote qe jam Çuni jot. Do ta kem per nder gjith jeten te jem djali i Ardian Fullanit .

Cdo dit e shpenzoj duke u munduar te te bej krenar bab , te behem si ty bab , nje shok i mire si ty, nje njeri i drejte si ty , me besim te madh ne zot si ty , nje burre per familjen si ty , mirenjohës si ty , trim e sedërli si ty bab.

Te ruaj mbiemrin dhe traditat e shtëpise sone te madhe sic bene te paret tane. Gezuar Ditelindjen,”-përfundon Eriku në Instagram.