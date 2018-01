Enca në një lidhje dashurie

Vazhdimisht është bërë kryefjalë e mediave rozë për një lidhje dashurie, por këngëtarja Enca Haxhia gjithmonë e ka mohuar.

Shpeshherë dyshimet për një lidhje me bashkëpunëtorët nuk kanë qenë të pakta. Së fundmi ajo është duke bashkëpunuar me reperin gjerman, i njohur me emrin Nimo.

Nimo në llogarinë e tij në Instagram ka publikuar një foto me Encën, dhe mbishkrimi që i la fotos menjëherë na ka bërë të dyshojmë se mos tyre mund të ketë lindur diçka.

“Kam takuar një shqiptare, nëse do të mundesha do ta martoja menjëherë”, ka shkruar reperi, ndërsa Enca ia kthen me “I çmendur hahahaha”.Nuk dihet nësedyshja do na sjellë ndonjë projekt së shpejti.