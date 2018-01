E ftuara i jep Arian Çanit live në emision lajmin e papritur

Moderatori i Zone e Lire, Arian Cani, kishte sot te ftuara ne emision Iva Alikon dhe Kallashin, e cila u be e njohur per skenat provokuese dhe fotot erotike ne rrjetet sociale.

Kallashi punonte si valltare ne lokale me muzike dhe kendonte, por sonte ajo ka deklaruar ne studion e Canit se do te hiqte perfundimisht dore nga kjo jete dhe nuk do te kercente e kendonte me ne lokale me muzike.

Ky tha Cani eshte nje lajm i keq dhe vendosi nje muzike funeber ne sfond…

“U lodha” ishte shpjegimi i Kallashit per vendimin e marre.