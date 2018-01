Disa hapa të thjeshtë si ta largoni stresin nga jeta juaj

Të gjithë e kemi ndjerë të paktën 1 herë veten të stresuar, shpesh kemi menduar se nuk kemi rrugëzgjidhje për ta larguar. Me siguri mendoni se çdo gjë është e lidhur me trurin tuaj, por të qenit i stresuar është me shumë se kaq. Të gjithë e kemi ndjerë të paktën 1 herë veten të stresuar, shpesh kemi menduar se nuk kemi rrugëzgjidhje për ta larguar. Me siguri mendoni se çdo gjë është e lidhur me trurin tuaj, por të qenit i stresuar është me shumë se kaq.

Stresi ndikon në trupin tonë në mënyra të paimagjinueshme. Kur hormonet e stresit rriten, trupi përdor më shumë sheqer për ta depozituar në gjak që muskujt të vihen në lëvizje.

Nëse këtë sheqer nuk e shfrytëzoni duke kryer aktivitet fizik, trupi do e tërheqë mbrapsht sheqerin e tepër nëpërmjet insulinës dhe do ta depozitojë në zonën rreth belit si dhjam. Prandaj nëse iu thonë që stresi të shëndosh, bëni mirë ta besoni. Ne japim disa këshilla që do ju ndihmojnë të largoni stresin.