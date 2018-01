Dilema e përhershme: A duhet falur tradhtia apo jo?

Partneri juaj ju ka tradhtuar dhe egoja juaj tashmë është e rrënuar, por pavarësisht kësaj akoma mendoni se e doni.

Çështja në këtë pikë është se çfarë duhet të bëni, ta falni apo jo?

Në radhë të parë duhet t’i bëni vetes pyetjen se a do të mundni ta harroni tradhtinë dhe të vazhdoni më tej.

Ju duhet ta falni nëse:

Ai pendohet

Nëse vëreni që partneri juaj pendohet për tradhtinë që ju ka bërë, përpiquni t’i mposhtni emocionet tuaja. Mbase vërtet i vjen keq, mbase tradhtia ka qenë një moment dobësie, mbase një sërë rrethanash kanë ndikuar që të bëjë atë vepër të gabueshme.

Do të bëjë çdo gjë që sërish t’ju bëjë ta dashuroni

Ai tani dashurinë e shikon me sy tjetër, këtë gjë e vëreni. Do t’ju presë në derë me buqetë lulesh, ju mrekullon me veprime si xhentëlmen kur jeni në shoqëri, do t’ju bëjë të ndiheni e veçantë. Nëse jetoni bashkë, mos u befasoni nëse ju pret në shtëpi me drekën gati apo kur e shihni që e ka rregulluar shtëpinë për mrekulli.

Në shtrat bëhet “egërsirë” e vërtetë

Partneri juaj pas tradhtisë dëshiron t’ju tregojë që jeni e vetmja princeshë në jetën e tij. Veprimet e tij në krevat flasin më shumë se një mijë kërkim falje, dhe mos u befasoni nëse dëgjoni shpërthime të reja butësie gjatë seksit.

E ardhmja e përbashkët

Bëhuni e mençur, vlerësoni a po e bën këtë vetëm sa për ta bërë apo tradhtia ia ka kthjellë mendjen dhe e ka kuptuar që ju jeni ajo e vërteta.

Nëse nuk i vëreni situatat e sipërpërmendura, apo së paku shumicën e tyre, është koha të pyesni se a mund t’ia falni tradhtinë.