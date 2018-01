Coutinho zyrtarizohet nga Barcelona, kushtoi 160 milion euro

Philippe Coutinho është zyrtarisht një lojtar i Barcelona.

Liverpool pranoi 160 milionë euro për transferimin mesfushorit me tipare sulmuese në Spanjë, duke u bërë një nga blerjet më të shtrenjta në futboll. 25-vjeçari firmosi një kontratë deri në qershor të 2023 dhe pritet të prezantohet të hënën.

Barcelona njoftoi se klauzola e Coutinho do të jetë 400 milionë euro. Për brazilianin është një rikthim në La Liga, pasi është aktivizuar për disa muaj në sezonin 2011-2012 me ekipin tjetër katalanas Espanyol. Periudha te Liverpool ku shkoi në vitin 2013 është më e mira për Philippe Coutinho, ndërsa tani do të nisë një aventurë të re te Barcelona.