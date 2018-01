“Burri nuk zgjat shumë në shtrat dhe tani nuk do fare seks. Jam në merak…”

Jeta seksuale në çift jo gjithnjë është e njëjtë, pasi ka momente ku stresi dhe rrethana të jashtme e ndikojnë atë. E tillë është dhe historia e publikuar nga “The Sun”, në rubrikën “E dashur Deidre”

Gruaja shkruan:

Ju mund ti numëroni me gishtat e njërës dorë numrin e herëve që unë dhe partneri im kemi pasur marrëdhënie seksuale vitin e kaluar.

Ai e gjen seksin aq të vështirë sa nuk mund të mbajë për një kohë të gjatë. Unë jam 26 vjeç dhe ai është 28. Unë tashmë kam një fëmijë me ish tim dhe tani jam shtatzënë me me një djalë me partnerin tim.

Seksi ka qenë i mirë, por pas një ereksioni të dështuar, partneri im tani nuk do as të flasë për këtë.

Unë nuk mendoj se ai do të tradhëtojë, por sa më gjatë të shkojë, aq më shumë merakosem.

Unë nuk mund të jem me dikë që nuk dëshiron seks.

DEIDRE përgjigjet:

Ju duhet të gjeni një moment për të shpjeguar sa keni humbur intimitetin dhe ankthi i performancës së tij është diçka për të cilën duhet të punoni.

Nëse ai është i shqetësuar për shkak se jeni shtatzënë, sigurojeni që nuk do të ketë dëm për fëmijën.

