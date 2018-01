Brenda lokalit të parë “të ligjshëm” ku konsumohet kanabis

Michael Fisher hapi “Teesside Cannabis Club” katër vjet më parë dhe thotë se “bota është një botë ndryshe” që atëherë.

Klubi “ligjor” ndodhet në një zonë ku ndiqet rregullisht nga policia.

Blerja dhe shitja e drogës në klub është e ndaluar, por bën të holla përmes shitjes së biletave për ngjarje të veçanta dhe pije freskuese, dhe mund të arrijë deri në 3000 paund në natë.

Lejohet që rreth 180 njerëz të përdorin kanabis në një hapësirë ​​të sigurt dhe të kontrolluar brenda lokalit.

Fisher, 33 vjeç, pretendon se kanabisi është “burimi më i vlefshëm në botë” dhe beson se qeveria është duke humbur miliarda dollarë.

Ai thotë se tatimi nga shitjet potenciale të kontrolluara të kanabisit në klube si në Teesside – dhe të tjerë në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar – mund t’i sjellë një thesar shtetit në vend të tregut të zi dhe t’i mbajë përdoruesit larg nga bandat kriminale.

Përdoruesit rregullisht mblidhen në Klubin Kanabis Teesside dhe përdorin kanabis në një “dhomë konsumimi”.

Fisher këmbëngul se nuk ka pasur probleme kriminale të lidhura me klubin.

Ai shtoi: “Ne nuk bëjmë ndonjë problem apo dëm. Përdorimi i kanabisit është teknikisht i paligjshëm, por kemi një marrëdhënie me policinë lokale, nuk kemi pasur asnjëherë probleme me klubin apo ngjarjet tona, nuk lejojmë alkoolin – dhe duket se shumica e problemeve me sjelljen anti-sociale dhe të dhunshme janë lidhur me alkoolin. Ne jemi shumë të hapur me policinë, Klientët e sjellin vetë kanbisin nuk është se e rrisim ne apo furnizojnë ne. Ata paguajnë një tarifë vjetore të anëtarësimit për të qenë një anëtar i një klubi social ku ata shkojnë për të përdorur kanabis. Janë 150 anëtarë që paguajnë 35 dollarë në vit.”