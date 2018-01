Big Mama flet pas finales në “C’est La Vie”

Mbrëmë është mbajtur nata finale e spektaklit “C’est La Vie”, të cilin e drjetoi Marina Vjollca.

Çdo javë, në këtë spektakël kishte garë të fortë mes konkurrentëve, por që argëtimi nuk mungonte.

Ndër çiftet pjesëmarrës ishte edhe Big Mama dhe Skerdi Faria, të cilët kanë qenë dyshe e preferuar që nga fillimi i spektaklit.

“Mbaroi dhe kjo me shum kujtime të bukura me njerez pozitiv, korekt e plot dashuri . Ju flm shum gjithve qe na mbështetët, votuat, klikuat , duartrokitet.

Ju perkulem gjith publikut Shqiptar dhe ju falemenderoj nga zemra per këtë çmim që na dhuruat realitet kjo fitore ësht i @skerdi.faria flm doki edhe ty per gjith energjin pozitive që ma dhe gjat gjith spektakelit e tër kohen kisha buzën në gaz je njeriu më pozitiv që kam takuar dhe jam shum me fat qe të njoha [??] ju flm gjith organizatorve te spektakelit #cestlavie flm @jonipeci @makeupbyelona #rtvklan#tv21 Ju duaa gjithve pa fund Big Sexy Mama ”, ka shkruar këngëtarja në Instagram, pasi fituan çmimin e publikut.