Beyonce, Eminem dhe The Weeknd performojnë në Coachella 2018

Është tashmë zyrtare – Beyonce dhe The Weeknd do të jenë në krye të Coachella Valley Music, në një prej festivaleve më të paprecedenta që do të mbahet në vitin 2018.

Është hera e parë që Beyonce, Slim Shady dhe Abel do të jenë në një koncert së bashku.

Marshall Mathers për herë të fundit performoi si mysafir i Dr. Dre në vitin 2012, kurse The Weekend performoi dy herë më parë.

Beyonce u paraqit në Coachella me Jay Z në vitin 2010 dhe vallëzoi me Solangen në vitin 2014.

Performanca e Beyonces është më e pritura për vitin 2018, pasi ajo u tha se do të performonte në edicionin e vitit 2017, por u detyrua ta anulonte paraqitjen për shkak të shtatzënisë.

Hip hop dhe RnB dominojnë Coachellan e vitit 2018 me yje si SZA, Vince Staples, Kyle, Tyler the Creater, Post Malonte e të tjerë artistë që do të performojnë.

French Montana, Cardi B, Miguel, Dej Loaf dhe Eminem do ta mbyyllin festivalin në natën e fundit më 22 prill.

Coachella do të mbahet më 13 deri 15 dhe 20 deri 22 prill në Kaliforni, kurse biletat dalin në shitje më 5 janar në coachella.com.