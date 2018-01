Berisha tregon fatkeqësinë e tij të madhe: Paratë e piramidave mund të ktheheshin por…

Ish-kryeministri Sali Berisha është përballur sot në “Zonë e Lirë” me pedagogët Ervis Iljazaj, Arjan Çuri, Fitim Zekthi, Besart Kadia dhe Klementin Mile.

Duke marrë shkas nga protesta e ditës së nesërme, Çuri pyeti Berishën nëse do të ketë një rikthim të tij për të sjellë sërish Partinë Demokratike në pushtet. I bindur ish-lideri i PD tha se rikthimi i tij është i pamundur.

Çuri: Edhe pse shumica e popullit është e majtë vetëm ju arritët ta kthenit 2 herë në pushtet PD-në, një herë e tretë a do të ishte e mundur me Berishën në këtë rol që është? Po i kërkoj të marë rolin madhor të protestave që do të rikthenin PD në pushtet.

Berisha: Unë mund të them se kjo është e pamundur. Cilido që merr përsipër të shohë në brendësi të Berishës mund të konstatojë se sekreti i jetëgjatësisë së tij ka qenë mbajtja e një grushti parimesh me çdo çmim.

Berisha po ashtu gjatë fjalës së tij quajti firmat piramidale fatkeqësinë e tij më të madhe, madje shtoi se për shkak të tyre pranoi çdo lloj çmimi duke kaluar edhe në opozitë.

“Po marr si shembull piramidat, ishin një fatkeqësi e madhe e Sali Berishës. Sali Berisha kishte mundësi t’i kthente ato para një për një, por ajo dilte jashtë moralit të tij. Sepse ato do t’ia merja atij që s’kishte futur lekë tek piramida dhe t’ia jepja dikujt tjetër. Dhe pranova çdo lloj çmimi, dola në opozitë dhe gjithçka mund të pësoja. Kundështari im Fatos Nano u tha qytetarëve që do t’i kthejë çdo qindarkë. Por Sali Berisha tha: Një borxh që është marrë nuk njihet kurrë.

Qëndrimi për një kohë të gjatë në pushtet nuk është gjë e mirë, duhet të vijnë edhe të tjetët. Nuk kam qenë asnjëherë i pasionuar pas qëndrimeve të gjata. Qëndrimi dhe betimi im ka qenë: Nëse humb zgjedhjet qartas unë do të them mirupafshim”, u shpreh ish-Kryeministri Sali Berisha Berisha.