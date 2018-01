“Bëj seks të shkëlqyer me të dashurën e martuar, por ajo ka edhe katër dashnorë”/ Ja si e zbulova

Tabloidi “The Sun” ka publikuar një histori të pazakontë dashurie në rurbikën “E dashur Deidre”.

Burri shkruan:

Kur takohesha me të dashurën time, kemi bërë seks në kuzhinë, pastaj në divanin tim dhe pastaj në shtrat.

Mendova se kishim diçka vërtet të mirë.

Por pashë në laptopin e saj ditën tjetër se ajo kishte katër biseda të hapura me meshkuj të ndryshëm.

Ata të gjithë thonin gjëra të ngjashme si: “Oh zemër, nuk mund të pres deri sa të bëjmë seks sërish” ose “Kur jeni të lirë të takohei? Unë dua që ne të bëjmë atë për të cilën biseduam “.

Ajo e bën këtë me mua gjatë gjithë kohës. Ajo është 30 vjeç dhe unë jam 28. Ne u takuam në një klub dhe ajo tregoi shumë interes për mua.

Biseduam, vallëzuam dhe më puthi dhe e takova atë të nesërmen për drekë.

Ajo tha se me të vërtetë më pëlqente mua. Atë natë erdhi në banesën time dhe kishim seks për herë të parë – disa herë.

Shoku im më paralajmëroi se ajo është e martuar. Kur unë u përballa me të ajo tha se burri i saj ishte abuziv. Ajo ishte duke u përpjekut një mënyrë për ta lënë atë.

Kam qenë i kujdesshëm pasi nuk doja tia përkeqësoja gjërat në shtëpi.

Ajo erdhi për të qëndruar me mua për tre ditë, kur burri i saj ishte larg në biznes. Ishte sikur ishim një çift i vërtetë.

Por ajo la laptopin e saj të hapur ndërsa doli për të blerë cigare dhe unë nuk mund të rrija pa parë faqen e saj në Facebook dhe pashë të gjitha këto biseda që po ndodhnin me burra të tjerë.

Unë u konfrontova me të dhe ajo tha se ishin vetëm djemtë që donin të ishin me të dhe gënjeu duke thënë se nuk kishte kryer marrëdhënie seksuale me ta. Nuk e besova.

Ndonjëherë e telefonoj dhe ajo nuk përgjigjet një orë. E di që është për shkak se ajo ka dikë tjetër atje.

Unë kam parë burra të shkojnë në shtëpinë e saj dhe të mos dalin për një orë. Unë kam pritur jashtë në makinën time. E di se ajo po mashtron të gjithve ne.

Javën e kaluar ajo më tha se ajo nuk mund të më shihte sepse ishte e sëmurë në shtrat, por pashë fotografi në Facebook të saj me një djalë tjetër.

Ajo thotë se nuk dëshiron të më humbë dhe më kërkon të takohemi. Ndihem sikur në njëfarë mënyre po më përdor. çfarë duhet të bej?”

Deidre përgjigjet:

Nëse jeni duke kërkuar një marrëdhënie afatgjatë me dikë që do të angazhohet për ju, atëherë në mënyrë të qartë ajo nuk është vajza e duhur për ju.

Duket sikur martesa e saj mund ta bëjë atë të mjerueshme dhe frekuentimi me burra të tjerë është mënyra e saj për të ikur nga realiteti.

Ajo duhet të vendosë se çfarë dëshiron. Nëse ajo qëndron me burrin e saj, atëherë ju jeni më mirë pa atë .

Nëse ju ende mendoni se keni diçka të mirë, jepni një ultimatum./lajmifundit.al

Burimi:https://www.thesun.co.uk/dear-deidre/5329693/im-having-amazing-sex-with-married-lover-but-four-other-guys-want-her-too/