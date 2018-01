Basha: Mos hajdeni për hallin tim, s’dua të bëhem kryeministër përmes protestës

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, i ka bërë sërish apel qytetarëve që t’i bashkohen protestës së 27 janarit. Në emisionin “Opinion”, kryedemokrati Basha tha se qytetarët duhet të votojnë kundër qeverisë së krimit dhe blerjes së votës, kundër situatës ekonomike në të cilën ndodhen, dhe papunësisë.

Duke iu drejtuar qytetarëve, Basha theksoi se kjo protestë nuk është për ta bërë atë kryeministër, por në fokus të saj është interesi i shqiptarëve.

“Nuk bëhet kjo as për karrigen time dhe as për ambicien time. Nuk dua unë të bëhem kryeministër përmes protestës. Ejani për hallin tuaj. Ejani për padrejtësitë tuaja. Edhe në vendet e BE ka përballje të tilla kur ka kriza dhe reagimi qytetar përmes protestave është mesazhi plebishitar i mos pranimit të Edi Ramës. Kështu siç ka ndodhur 27 vite më parë në 91, ndonëse rrethanat ishin të tjera. Protesta nuk bëhet për partitë. Nuk bëhet as për PD, dhe besoj se të njëjtin qëndrim ka edhe LSI, e cila flet për vete. Nuk bëhet as për aleatët tanë. Nuk bëhet për partitë politike. bëhet për njerëzit kjo protestë. Opozita ka detyrat dhe hapësirat e saj. Në një demokraci funksionale, ka parlamentin, komisionet parlamentare, ka komisionet hetimore parlamentare, ka interpelancat, i drejtohet Prokurorisë, gjykatave për të zgjidhur problemet e krimit dhe korrupsionit.

Opozita ka po kështu institucionin e zgjedhjeve dhe qytetarët vendosin. Po çfarë ka ndodhur në këtë vend?! Të gjitha këto institucione kanë rënë dhe ai i fundit që ka rënë është institucioni i zgjedhjeve dhe me këtë institucion të rënë nuk mund të ketë parlament prandaj shikoni është shfaqe të shëmtuar ju aty. Por kjo në fund të fundit është pjesë e një marrëdhënie mes partive politike.

Ne do t’i drejtohemi qytetarëve e do t’u themi mos shikoni propagandën. A janë taksat më të larta?! Mos dëgjoni propagandën. A janë çmimet më të larta?! Mos dëgjoni propagandën. A ka më shumë krim?! Mos dëgjoni propagandën. A ka më shumë drogë afër shkollave të fëmijëve tuaj?! A ka apo jo ilaçe për të sëmurët?! A keni apo jo vende pune?! A jeni të kënaqur me drejtësinë?”, u shpreh Basha.