Takim në selinë e PD, Basha dhe Kryemadhi përgatisin protestë masive në Tiranë kundër Ramës

Mbrëmjen e se dieles u mbajt takimi i parë mes kryetares së LSI-së dhe atij të PD-së, Monika Kryemadhi dhe Lulzim Basha. Takimi ka ndodhur në kuadër të përgatitjeve për t’u koordinuar rreth një proteste masive që pritet të organizohet këtë muaj.

Ende nuk ka një datë të saktë për mbajtjen e protestës, që sipas organizatorëve nga të dyja forcat politike opozitare, do të jetë masive, dhe do mbahet në fund të muajit janar.

Por deri atëherë krerët e dy partive do organizojnë takime me strukturat në rrethe për mobilizimin e militantëve por edhe qytetarëve të tjerë për t’iu bashkuar protestës. Këto takime do vijojnë për pesë ditë.

Pritet që kjo “betejë e opozitës” do të jetë shumëplanëshe ndërsa çështjet jetike për të cilat ftohen qytetarët të protestojnë janë dy; varfëria dhe ilegjitimiteti i qeverisë.