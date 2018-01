Aksident tragjik ne Itali, 25-vjeçari përplaset me murin dhe humb jetën

Një 25-vjeçar shqiptar ka humbur jetën në një aksident tragjik që ndodhi në Itali mbrëmjen e djeshme rreth mesnatës pranë San Bonifacio, komunë në Verona.

Viktima është Jeton Shabani nga Tetova e Maqedonisë. Viktima po udhëtonte me një automjet “Volksëagen Polo” që drejtohej nga shoku i tij. Automjeti me të cilën udhëtonin dy persona, humbi kontrollin dhe u përplas me murin.

Përplasja rezultoi fatale për 25-vjeçarin nga Tetova, i cili nuk mundi të mbijetonte, ndërsa drejtuesi i mjetit mbeti i plagosur. Ndërkohë, policia italiane ka nisur hetimet për të zbardhur këtë ngjarje. /tvklan