13 këshilla për ta mbajtur vaginën e pastër

Të gjitha pecetat e lagura, spray, sapunët, pudrat, kremrat e parfumet që ekzistojnë për vaginën krijojnë përshtypjen sikur janë të shpifura e shumë të pista, kur në fakt nuk është e vërtetë.

Qarkullojnë shumë informacione të gabuara në lidhje me mirëmbajtjen dhe pastrimin e pjesëve tuaja private. Nuk është nevoja për kaq shumë produkte, sinqerisht. Më poshtë mund të lexoni disa këshilla shumë të thjeshta për pastrimin e vaginës, dhe nuk keni nevojë të bëni asgjë më shumë se kaq:

Fillimisht duhet sqaruar qe vulva dhe vagina janë dy gjëra të ndryshme që jo rrallë herë ngatërrohen. Vulva ëhtë pjesa e jashtme e vaginës që përfshin labia majora, labia minora dhe klitorin. Pjesa tjetër është qafa e mitrës dhe mitra.

Pastroni vulvën normalisht

Vulva është e mbuluar me lëkurë normale njësoj si pjesa tjetër e trupit tuaj, që do të thotë se mund ta pastroni në të njëjtën mënyrë, vetëm më pak kujdes. Nuk është nevoja për scrub dhe fërkime të forta me sfungjer sepse e para, nuk është e nevojshme. E dyta, shkuma e sapunit që përdorni mund të hyjë brenda dhe të bëhet shkak për ndonjë infeksion ose rritim.

Vagina është vetë-pastruese

Vagina ka një numër të ulët Ph, e cila nuk lejon rritjen e organizmave dhe mund ta mbajë pastërtinë vetë. Prandaj nuk ka nevojë të fusni sapunë brenda për t’u pastruar.

Mos përdorni produkte me aromë

Produktet me aromë e irritojnë lëkurën siç mund të ndodhë edhe te sqetullat nga antidjersa. Por lëkura brenda vaginës është shumë më e ndjeshme se ajo e pjesës tjetër ndaj mundohuni të shmangni sapunët apo tamponët, madje edhe detergjentët e rrobave shumë të aromatizuar. Nuk ka nevojë që vagina juaj të vijë era trëndafil, gjithashtu, nuk është nevoja as për infeksion bakterial.

Hiqini rrobat e djersitura ose të lagura

Mos i mbani rrobat e palestrës më gjatë se koha e stërvitjes! Bakteret formohet në ambiente të errëta, temperatura të ngrohta dhe në lagështirë. Nëse nuk keni kohë të bëni dush pas palestre, të paktën ndërroni të brendshmet dhe rrobat me djersë.

Vishni mbathje pambuku

Pambuku është materiali më i mirë që lejon shkëmbimin e ajrit, ndryshe nga ato sintetike me dandellë që në fakt nuk janë as të rehatshme. Ndërsa tangat edhe pse janë praktike mund të kalojnë baktere te uretra apo edhe në qafën e mitrës dhe shton rrezikun për infeksion urinar ose vaginal.

Urinoni pas seksit

Para dhe pas seksit është mirë të urinoni gjithmonë, sidomos pas. Edhe pse dalja e urinës dhe e vaginës të femrat nuk është e njëjtë si meshkujt, është mirë të siguroheni gjithmonë.

Lahuni nga para, mbrapa

Kjo është shumë e rëndësishme pasi e kundërta mund të transferojë bakteret nga anusi te vagina apo dalja e urinës dhe rrezikoni infeksion. Rektumi juaj nuk është burim papastërtish. Në fakt, bakteret në rektum janë të mira kur rrinë aty por në vende të tjera shkaktojnë irritim dhe infeksion.

Zgjidhni lubrifikantët dhe prezervativët me kujdes

Ka një numër të madh lubrifikantësh dhe prezervativësh që mbulojnë të gjitha nevojat dhe kërkesat. Lubrifikantët me bazë uji janë ato më të përshtatshmet që nuk shkaktojnë probleme, megjithatë nëse keni provuar disa lloje prezervativësh dhe lubrifikantësh e ndjeni irritime, vizitoni mjekun.

Zgjidhni tamponët dhe shtresat higjenike me kujdes

Studimet kanë vërtetuar se disa tamponë përmbajnë kimikate të dëmshme që ngatërrohen me hormonet tuaja. Njëkohësisht materiali i finesave mund të irritojë lëkurën duke e bërë të padurueshme. Pecetat dhe tamponët organikë, pa aroma janë zgjedhja në e sigurtë.

Mos u lani kurrë nga brenda

Ekziston një mit se larja nga brenda do e mbajë më pastër vaginën tuaj kur në fakt e vemtja gjë që do të bëjë është të luhasë Ph dhe të zhvillojë baktere. Ky proces nuk ëështë as i mire ë as i nevojshëm pasi siç thamë më lart, vagina vetë pastrohet.

Mbajini lodrat e seksit të pastra

Më siguri pjesa më e madhe e bëjnë këtë, por nuk duhet të përdoren kurrë disa herë rresht pa u pastruar.njësoj siç të njëjtën palë mbathje nuk do e vishnit për disa ditë me rradhë (shpresoj), ashtu funksionon edhe për lodrat e seksit. Ka disa mjete të posaçme për t’i pastruar por në fakt edhe një sapun i thjeshtë e bën punën.

Mos fusni në vaginë asgjë që më parë ka qenë në anusin tuaj

Këtu kthehemi të pika e larjes nga para, mbrapa. Mbajini gjërat aty ku përkasin. Nëse një gisht, lodër, penis, prezervativ ka vizituar anusin tuaj, nuk duhet të kthehet për një vizitë tjetër në vaginë