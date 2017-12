Tweet on Twitter

Velina e ermalit, Kejvina Kthjella njihet për fotografitë provokuese që publikon në rrjete sociale.

Kësaj radhe, ajo kishte veshur një palë xhinse dhe një bluzë me të cilën zbulonte tërësisht belin, duke sfiduar kështu të ftohtit që mbretëronte jashtë.

Si çdo herë, është Ermal Mamaqi ai komentet e të cilit nuk mungojnë asnjëherë, këtë herë me një “qortim” ndaj Kejvinës. “Vishu mi se me dt 6 jemi live”, i shkruan Ermali, ndërsa ajo ia kthen me “Kërkoj falje shef”.