Zgjedhja e kryeprokurorit/ Komisioni i Ligjeve vlerëson kandidaturat

Komisioni i Ligjeve ka zhvilluar sot mbledhjen e radhës pa praninë e opozitës. Mësohet se gjatë mbledhjes së sotme, ky komision ka dhënë konkluzionet përfundimtare për 7 kandidatët për Prokuror të Përgjithshëm të përkohshëm.

Raporti është lexuar nga deputeti socialist Bledi Çuçi.

Ndërsa ishte duke lexuar raportin me emrat e kandidatëve, Arqilea Koça, Arta Marku, Artur Selmani, Besnik Muçi, Ferdinand Elezi, Granit Shahu dhe Ermira Tafani, njërin pas tjetrit, tha:

Kandidati Arqile Koça i përmbush pjesërisht kriteret se nuk ka gradën shkencore.

Kandidatja Arta Marku përmbush kriteret e përvojës dhe gradës.

Kandidati Artur Selmani përmbush pjesërisht kriteret për Prokuror të Përgjithshëm; përmbush kriterin e vjetërsisë. Nuk ka kriterin e gradës shkencore, që është kusht. Ka një masë disiplinore në punën e tij.

Kandidati Besnik Muçi i plotëson pjesërisht kushtet dhe kriteret.

Kandidati Ferdinan Elezi i përmbush kushtet dhe kriteret.

Kandidatja Ermira Tafani i përmbush kushtet. I plotëson dhe kërkesat ligjore, se nuk ka qënë as anëtare as bashkëpunëtore e Sigurimit të Shtetit, e asnjë asgjensie të huaj dhe as ka marrë masë disiplinore.

Kandidati Granit Shahu nuk i plotëson kushtet e vjetërisë.

Raporti u hodh në votim dhe u miratua vetëm me votat e Partisë Socialiste.

Në përfundim, Çuçi deklaroi se Komisioni i Ligjeve ia përcjell këtë raport Kuvendit të Shqipërisë. Kryetari i Komisionit, Ulsi Manja, po ashtu deklaroi se raporti mori vlerë parlamentare.