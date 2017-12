Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gjysma e Tiranës është pa energji elektrike si pasojë e një defekti në rrjet.

Lidhur me këtë rast ka reaguar kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit Vasili, i cili me ironi shkruan “Tirana pa drita, nga black friday në black new year”.

Statusi:

Tirana pa drita

Nga black friday……ne

black new year……