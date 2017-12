Presidenti Thaçi: 2018-ta viti i liberalizimit të vizave dhe formimit të Ushtrisë

Hashim Thaçi ka uruar qytetarët e Kosovës për Vitin e Ri 2018.

Presidenti Thaçi thotë se viti 2017 nuk ishte i lehtë, por “ia dolëm që të mbajmë me sukses dy palë zgjedhje, të bëjmë hapa tjerë vendimtarë duke shtrirë sovranitetin tonë në çdo anë të Kosovës. Jemi kampionë rajonalë në luftimin e terrorizmit”.

Thaçi përmendi edhe nënshkrimin e kontratës për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.

Thaçi thotë se viti 2018 do të jetë vit i liberalizimit të vizave dhe i shndërrimit të FSK-së në Ushtri të Kosovës.

“Vitin tjetër shënojmë 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ky jubile duhet të shërbejë si motiv shtesë për të shënuar progres të mëtejmë. Kjo në masë të theksuar do të varet nga përkushtimi ynë për arritjen e një marrëveshjeje për normalizim të marrëdhënieve ndërshtetërore me Serbinë. Duhet që pa humbur kohë të ratifikojmë marrëveshjen ndërkufitare me Malin e Zi për t’i dhënë fund izolimit dhe për t’i hapur rrugë liberalizimit të vizave. Do të përfundojmë transformimin FSK-në dhe do të formojmë forcat tona të armatosura”, ka thënë Thaçi në mesazhin e tij për Vitin e Ri.