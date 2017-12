Si dy pika uji, Jonida prezanton nënën e saj

Tweet on Twitter

Jonida Maliqi është një ndër këngëtaret më të dashura të publikut shqiptar.

Që pas sjelljes në jetë të djalit të saj Jonida ka qenë më pak produktive përsa i përket jetës muzikore.

E kemi parë nëpër juri konkursesh muzikor, por një këngë nga ajo na ka munguar.

Këngëtarja simpatike është afër fansave më foto e shumta që ajo poston në rrjetet sociale. Shpesh ajo është inspirim për shumë femra me stilin e saj të veçantë të veshjesh.

Sot Jonida ka publikuar në “Instagram” një foto së bashku me nënën e saj. Nga kjo foto shihet se ato kanë një ngjashmëri të madhe me njëra-tjetrën. Nëna e këngëtares shfaqet me mjaft stil, duke treguar dhe nga e ka prejardhjen edhe “gustoja” e Jonidës.

“Perëndesha ime”, ka shkruar Jonida krahas fotove që ka postuar në “Instagram”.