Sheraton lë Shqipërinë, Shoqata e Agjencive Turistike: Fajtore qeveria. Duhet të frenonte ikjen

Rrjeti i njohur i hotelerisë “Sheraton”, që prej 14 vitesh ka operuar në vendin tonë, në muajin janar do të largohet nga Shqipëri.

Lajm e ka bërë të ditur Shoqata Shqiptare e Turoperatorëve & Agjencive Turistike (ATOA), ku përmes një deklarate për mediat e ka konsideruar këtë vendim një lajm të keq.

“Sheratoni (që një vit me parë u ble nga grupi më i madh hotelerik në botë Marriott) është një emër shumë serioz dhe me peshë në grupet e zinxhirëve hotelerik. Për 14 vite me radhë Sheraton Tirana i besoi emrin e vet, një destinacioni problematik dhe me imazh shumë të cënuar siç ishte Shqipëria, duke riskuar në kosto të imazhit dhe biznesit të vet, imazhin e një vendi ku s’kishte shkelur asnjë zinxhir hotelerik më parë. Për më tepër në 2003 kur Sheratoni vendosi të vinte në Tiranë, shumë pak kryeqytete në rajon kishin hotele brand të këtij niveli. Madje edhe sot e kësaj dite Sheraton nuk ka çdo vend fqinj. Nuk jemi të sigurt sesa rol mund të luante qeveria për të frenuar ikjen e të vetmit hotel brand në vend, por jemi të sigurt qe nuk mund të bënte indiferentin por te ishte një nga aktoret kryesor ne tavolinën e bisedimeve. Sepse përpara se të kërkohen hotele brand të reja, duhen mbajtur ato pak që kemi aktualisht”, thuhet në njoftimin e Shoqatës Shqiptare e Turoperatorëve & Agjencive Turistike.