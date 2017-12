Revoltohet Kryemadhi: Protëstë për të larguar banditët e veshur me pushtet

Tweet on Twitter

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi përmes një statusi në rrjetet sociale, ka mbështetur thënë se protesta e opozitës ditën e Hënës në Kuvend, do të jetë për të për të larguar banditët nga pushteti.

“Kjo është dita më e errët në historinë e demokracisë shqiptare! Kurrë më parë pushtet nuk kanë qënë në duart e një njeriu të vetëm”, thotë Kryemadhi.

Statusi i plotë i Kryemadhit:

“TË LARGOJMË KRYEMINISTRIN E KRIMIT, TË DROGËS, ATË KRYEMINISTËR QË PO SHPËRBËN SHQIPTARËT!

Në këtë vend nuk ka më drejtësi!

Edi Rama vendosi duart e tij të përgjakura me krim, edhe tek i vetmi institucion që nuk e kishte nën kontroll. Kapja e prokurorise nga krimi dhe banditët e pushtetit shënon fundin e shtetit dhe demokracisë.

Kjo është dita më e errët në historinë e demokracisë shqiptare!

Kurrë më parë pushtetet nuk kanë qenë në duart e një njeriu të vetëm, të një pushteti bandit që drejtohet nga kryetrafikanti i drogës, shefi i drejtpërdrejtë i Saimir Tahirit dhe policëve të inkriminuar, që me përpjekjen e fundit po dëshmon frikën për t’i shpëtuar drejtësisë.

Sot më shumë se kurrë është detyrë e jona, e politikës së papërlyer me krimin, e qytetarëve që ende besojnë te vlerat e demokracisë të rrëzojmë nga pushteti këtë klikë kriminale.

Të protestojmë për të larguar banditët nga pushteti!

Revolta e protestës qytetare është arma që mund të rrëzojë nga karriget banditët e veshur me pushtet.

Asgjë dhe askush nuk mund ta ndalë këtë revoltë. As paratë e krimit, as pazaret dhe kulisat nuk e shpëtjnë dot më Edi Ramen nga fundi i paralajmëruar që do ti vijë nga qytetarët e ndershëm të këtij vendi”.

Vendimi zyrtar për protestën do të merret në mbledhjen e grupit të PD-së. Ndërkaq, të dielën LSI mbledh në orën 11.00 Komitetin Drejtues Kombëtar për protestën e të hënës.