Redon Makashi i zhgënjyer nga çmimi në Festival, “nxehet” dhe shkruan plot gabime

Redon Makash, kantautori i njohur shqiptar, duket se është i zhgënjyer nga rezultati i arritur në Festivalin 56 të Këngës në RTSH.

Edhe pse kënga e tij “Ekziston” u vlerësua me çmimin e dytë, mesa kuptohet pritshmëritë e këngëtarit kanë qenë përtej tij, prekja e skenës së Eurovizionit.

Përmes një postimi në Facebook, Makashi thotë se e vrau me duart e tij këngën ende pa lindur, duke rrëfyer se ishte betuar që nuk do të merrte më pjesë në Festivale.

Por ajo që nuk mbetet pa u vënë re është statusi plot gabime i kantautorit, që mesa duket duhet të jetë nga nxitimi apo ndjesia e momentit.

Statusi i plotë

“Kjo kenge lindi ashtu nga une, u vesh aq bukur e me fines nga orkestrimi i Genti Myftarait , filoj te flas me vargjet e Timo Flokos …. Keshtu qe filloj te ec me kembet e saj e te rritet ashtu ngadal ngadal ne rruget e panjohura me njerez qe e duan dhe e poshterojne me ata qe e puthin e ata qe e peshtyne gjthsesi tani doli ne jete e do ec vete …. Po per nje gje me vjen keq , e vrava me duart e mija pa lindur mire Shkela mbi nje parimin tim qe isha betuar qe kurr nuk do merrja pjes neper konkurime e festivale po thjesht do isha nje spektator i mire i tyre JU DUA …..”