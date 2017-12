Rama dhe Zaev fillojnë mbledhja e përbashkët të qeverive, ja si i pret Klevis Balliu në Pogradec

Tweet on Twitter

Sapo ka nisur mbledhja e përbashkët e dy qeverive Shqipëri-Maqedoni në Pogradec.

Rama dhe Zaev kanë mbërritur në qytetin e bukur liqenor por duket se jo çdo gjë ka shkuar siç e prisnin. Klevis Balliu, djali i Fahri Balliut, i zgjedhur si deputet i PD në Pogradec, ka organizuar protesta bashkë me të rinjtë e FRPD.

Protestuesit janë vendosur në sheshin ku po zhvillohet takimi.

“Jemi këtu për të denoncuar padrejtësitë e qeverisë”, u shpreh Balliu për mediat lokale ndërsa bashkë me protestuesit mbante pankarta në duar të shoqëruara edhe me thirrjet anti-qeverisë Rama 2.

AGJENDA e KABINETEVE QEVERITARE:

Të dy kabinetet qeveritare do të takohen sot në “Hymeti Palace”, në orën 14.30. Në orën 16.30, Kryeministri Rama dhe homologu i tij Zaev do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp.

Në fokus të bisedimeve do të jetë përmirësimi i marrëdhënieve dypalëshe përmes bashkëpunimit të shtuar në fushën e infrastrukturës, ndërtimi i korridorit 8, intensifikimi i shkëmbimit të mallrave dhe shërbimeve si dhe forcimi i bashkëpunimit në fushën e sigurisë.

Në këtë takim do të nënshkruhen disa dokumenta të rëndësishëm, përfshirë plani i konsultimeve periodike midis ministrive të Jashtme të të dy vendeve, një memorandum bashkëpunimi midis ministrive të Brendshme, si dhe do të miratohet formimi i një Këshilli Ekonomik Dypalësh.

Në fushën e kulturës dhe shkencës do të nënshkruhet memorandumi për intensifikimin e bashkëpunimit dypalësh përmes Institutit për Trashëgiminë Kulturore dhe Shpirtërore të shqiptarëve të Maqedonisë. Gjithashtu, do të nënshkruhet një memorandum bashkëpunimi në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, si dhe një marrëveshje për ndihmë reciproke në manaxhimin e emergjencave.

Në datën 16, Kryeministrat Rama dhe Zaev do të vizitojnë Pustecin, ku do të priten nga autoritetet vendase dhe do të asistojnë në dorëzimin e mjeteve mësimore për studentët e një shkolle lokale.