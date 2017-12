Protesta e opozitës, reagon Kryeministri Rama: Shfaqja e opozitës, fatura e Shqipërisë

Kryeministri Edi Rama reagoi për protestën që opozita e bashkuar në Shqipëri mbajti në kundërshtim të procesit të zgjedhjes së prokurorit të përgjithshëm me mandat të përkohshëm.

Kreu i qeverise e cilesoi ngjarjen si nje shfaqje te opozites ndersa shtoi se fatura e saj do te paguhet nga Shqiperia. “Dua tu kërkoj ndjesë shqiptarëve pa dallim, por edhe partnerëve ndërkombëtarë për shfaqjen më të fundit të përpjekjes për bllokimin e reformës në drejtësi. Shfaqjen e sotme e dha opozita, por faturën kësaj shfaqje e merr fatkeqësisht e gjithë Shqipëria, e cila është më afër se kurrë çeljes së negociatave për në BE-në, dhe nuk e meriton as baltën as tymin as dëshpërimin e kësaj opozite të frikësuar nga reforma në drejtësi.

Bëra sa munda dhe sinqerisht nuk e di sa mund të bëj më shumë për të çelur dialogun me opozitën lidhur me zgjedhjen e prokurorit të përkohshëm.

As kërkesat e BE nuk mjaftuan dot për ta sjellë opozitën në tryezën e dialogut për këtë çështje, zgjedhje e kryeprokurores me vetëm votat tona ishte një zgjedhje plotësisht legjitime, e konfirmuar edhe nga misioni ndërkombëtar i drejtësisë i asistuar nga SHBA, por nuk ishte zgjedhja e dëshiruar prej nesh.

Dëshiroja një zgjedhje me mirëkuptim përmes dialogut me opozitën” , u shpreh kryeministri Edi Rama.