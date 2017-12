Tweet on Twitter

Share on Facebook

Policia e qytezës së Xhulianos (Giugliano) afër Napolit arrestoi dhe dëboi nga territori italian për në Shqipëri prostitutën 33 vjeçare A. Muka.

Që në vitin 2005 ajo ishte marrë jo vetëm me prostitucion, por edhe me shfrytëzim prostitutash si edhe me trafik klandestinësh.

Alma në vitin 2010 ishte dënuar me vendim të formës së prerë për shfrytëzim prostitucioni dhe i ishte ndaluar hyrja në territorin italian.