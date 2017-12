Policia: Si u zbuluan 2 kg heroinë në portin e Durrësit, kush është shoferi i arrestuar

Tweet on Twitter

Një shofer kamioni u arrestua mbrëmjen e së shtunës në portin e Durrësit me akuzen e trafikut te droges. Pas një kontrolli me skaner u konstatua një hapësirë e dyshimtë poshtë sedijes së shoferit. Nga kontrolli i imtësishëm u gjet edhe lënda narkotike e ndarë në katër pako të mbështjella me letër të zezë.

Burime policore ende jozyrtare thanë se i arrestuar është shoferi 40-vjeçar i identifikuar si Drilon Istrefi. Përpara policisë ai fillimisht ka mbajtur qëndrim mohues dhe më pas nuk ka pranuar të japë shpjegime për drogën e gjetur.

Policia nuk jep ende detaje për shkak se është duke verifikuar të gjithë rrjetin e trafikut duke u përpjekur të gjejë dërguesit dhek pritësit e drogës.

Drejtoria e Doganave, është duke komunikuar me strukturat antidrogë të policisë. Në krahun tjetër autoritetet doganore po vijojnë kontroll të përbashkët me policinë kufitare pasi mjeti u skanua dhe doli i markuar. Kamioni i tij ka qenë i ngarkuar me pelet i cili kishte si destinacion Italinë.