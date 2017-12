Partitë shpenzuan mbi 3 milionë euro për zgjedhjet e 11 qershorit

Partitë politike për zgjedhjet e 11 qershorit kanë shpenzuar miliona euro, ku prinë koalicioni PAN me 1 milion e 717 mijë e 155 euro, koalicioni LAA me 1 milion e 94 mijë e 76 euro dhe Lëvizja Vetëvendosje me 359 mijë e 929 euro, që gjithsej i bie se janë shpenzuar 3 milionë e 171 mijë e 160 euro.

Kështu u tha me rastin e prezantimit të raportit “Sa shpenzuan partitë politike për zgjedhjet e 11qershorit”, nga organizatat joqeveritare Çohu! dhe D Plus, e që është një përmbledhje e monitorimit të kostos së fushatës së zgjedhjeve qendrore në 23 komuna të Kosovës.

Genc Nimoni nga Çohu!, tha se në raport janë krahasuar çmimet me ato të përafërta të tregu. Ai shpjegoi se gjatë analizës janë ndalur kryesisht në dy koalicionet e mëdha që kanë qenë në zgjedhjet e 11 qershorit, PAN, LAA si dhe subjektin Vetëvendosje, ku del se PAN ka shpenzuar më së shumti.

“Se sa kanë shpenzuar subjektet politike të cilat kanë dal prej monitorimit tonë, del se PAN dhe LAA kanë kaluar shifrën prej 1 milion. Derisa PAN ka shpenzuar 1 milion e 717 mijë e 155 euro, në anën tjetër LAA ka shpenzuar 1 milion e 94 mijë e 76 euro, ndërsa subjekti i Lëvizjes Vetëvendosje ka shpenzuar 359 mijë e 929 euro”, tha ai.

Nimani tha se për shkak të periudhës së shkurtër të përgatitjes për zgjedhjet e 11 qershorit nuk kanë arritur të mbulojnë të gjitha komunat dhe gjithë televizionet, me ç’rast 15 komuna kanë mbetur jashtë monitorimit.

Ai theksoi se kanë kërkuar të kenë qasje në raportet financiare të subjekteve politike edhe gjatë monitorimit, por edhe gjatë hartimit të këtij raporti, porse një gjë e tillë nuk iu është mundësuar.

“Një problem tjetër që kemi hasur gjatë monitorimit dhe hartimit të këtij raporti, kanë qenë gjithashtu qasja në raportet financiare të subjekteve politike. Do të thotë ne kemi dërguar kërkesa subjekteve politike për të pasur qasje në këto raporte financiare të tyre, në mënyrë që me i analizua dhe krahasuar me këto tonat, mirëpo kemi qenë në pamundësi ngase nuk kemi marrë përgjigje as nga KQZ e as nga subjektet politike”, theksoi ai.

Menaxheri i programit, Isuf Zejna nga D Plus, tha se në këtë raport janë analizuar shpenzimet duke përdorur një metodologji të kombinuar, e cila ka përfshirë shpenzimet e subjekteve në media, tubime elektorale, vëzhgimin e zgjedhjeve dhe shpenzimet në terren, ku është vërejtur se PAN prinë në shpenzimet për media. Teksa theksoi se dita e zgjedhjeve paraqet një prej shpenzimeve më të mëdha të subjekteve politike.

“Sa i përket shpenzimeve në media prinë koalicioni PAN me 230 mijë euro, përderisa koalicioni LAA ka 175 mijë euro, përafërsisht shpenzime në media. Më së paku këtu kemi identifikua shpenzime nga Vetëvendosje, prej 23 mijë euro. Sa i përket transmetimit të tubimeve edhe këtu kemi shpenzime më të mëdha nga koalicioni PAN me 100 mijë euro, LAA me 62 mijë dhe VV me 43 mijë euro shpenzime. Nga portalet që i kemi monitoruar, edhe këtu prinë PAN ose kandidatët individual nga ky koalicion”, tha ai.

Në anën tjetër, sipas Zejnës, ka pasur shpenzime shumë të vogla sa i përket reklamimit të subjekteve politike në gazetave ditore. Kështu, ai tha se në gazeta ditore PAN ka shpenzuar 9 mijë e 800 euro, LAA 12 mijë e 25 dhe VV 1 mijë e 560 euro.

Për shpenzimet e terrenit, Zejna tha se PAN ka shpenzuar 300 mijë euro në këtë kategori, LAA 154 mijë, ndërsa VV 64 mijë euro.

Nga ky raport del se në tubimet zgjedhore, me shpenzimet më të mëdha renditet PAN me 280 mijë euro, koalicioni LAA me 171 mijë dhe Vetëvendosje me 44 mijë. Ndërkaq në zgjedhjet e 11 qershorit janë mbuluar 23 komuna me gjithsej 24 vëzhgues nga Çohu! dhe D Plus.