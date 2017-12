“Një kal dru për pensionistët”/ Ish-deputeti i Ramës ironizon shpërblimin e qeverisë për festat

Ish-deputeti socialist, Eduart Ndocaj ka ironizuar vendimin e qeverisë për shperblimin e pensionistëve për festat e fundvitit.

Në një postim në rrjetet sociale, Ndocaj shkruan se Rama dhuroi një kal dru për pensionistat për festat e fundvitit.

“Nje kal dru per pensionistat)

Qeveria e Rames ka marr vendimin e madh ‘human’ per ti shperblyer pensionistat me nje kal dru dhurat . Keto dru pensionistat duhet ti perdorin per festat e fund vitit. Kurse pas festave pensionistat do te ngrohen me mashtrimet e reja te qeveris.”- shkruan Ndocaj në postimin e tij.

Kujtojmë këtu se sipas vendimit të qeverisë, shpërbilimi për pensionistët për festa e fundvitit do të jetë 20 mijë lek të vjetra.