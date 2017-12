Parashikimi i motit për fundjavën, ja kur do të fillojnë reshjet

Java qe vjen duket se do te sjelle reshje te konsiderueshme. Sipas Meteoalb, temperaturat do te pesojne rritje nderkohe kjo do te shoqerohet me nisjen e reshjeve.

MOTI FUNDJAVA: Shqipëria mbetet me kthjellime dhe vranësira kalimtare më të shpeshta në zonat veriore duke rrezikuar nga reshje të pakta dhe të izoluara dëbore.

Edhe dita e hënë, vijon me kthjellime dhe vranësira të shpeshta në territor, më të dukshme në Veri – Qendër ndërsa mesjava që vjen sjell reshje të konsiderueshme në pjesën më të madhe të Shqipërisë por kryesisht shira.

Temperaturat kanë vijuar të ulëta deri mesditën e sotme kur është shënuar një rritje me 2 – 3°C; edhe fundjava sjell rritje graduale të temperaturave në territor ndërsa rritje të ndjeshme sjell dita e hënë në të dy ekstremumet termike ditore.

Rrjedhimisht, temperaturat e mëngjesit do variojnë nga -2 në 3°C në zonat malore; në 4 – 7°C mëngjesi në bregdet dhe zonat e ulëta ndërsa mesdita e së hënës do të ngjisë maksimumet termike në 8 – 9°C në zonat malore dhe mbi 15°C, në zonat e ulëta dhe bregdetare.