Meta zbulon për herë të parë pse i dha shtetësinë shqiptare Janullatosit

Presidenti Ilir Meta sqaroi sot arsyen e dhënies së shtetësisë shqiptare, Kryepeshkopit Anastas Janullatos. Duke folur në një prononcim për mediat, pasi uroi të gjithë besimtarët e krishterë për Krishtlindje Meta u pyet nga gazetarët edhe për dhënien e nështetësisë kreut të ortodosisë.

“Përgjigjen më të mirë e ka dhënë plotlumturia e tij që e krahasoi me verën. E ngriti nga hiri Kishën Ortodokse në një infrastrukturë që vite më parë nuk ekzistone. Ajo që është e rëndësishme, janë arritjet falë lidershipit të tyre. Ka qenë një mundësi e shkëlqyer udhëheqja e tij, ka qenë edhe një mundësi për të promovuar Shqipërinë si një vend evropian”, u shpreh Meta.

I pyetur nga gazetrët se nëse lidhet ky vendim me deklaratën e Kryepeshkopit se pasardhësi i tij do të jetë shqiptar, presidenti u përgjigj:

Mendoj se lidhet me veprën e tj dhe ashtu siç u shpreh se vera sa me e vjetër të jetë aq më shumë vlera ka, unë do të thosha se sa më shumë vite do kalojnë nga sot aq më shumë do të ngrihen vlerat e kishës ortodokse.