Mesazhi i Gold AG: E dua Jezusin sepse jam musliman

Gold Ag njihet si njëri prej reperëve më të suksesshëm shqiptar.

Përveç kësaj, Goldi është edhe besimtar dhe praktikues i devotshëm i fesë isalme.

Shpeshherë reperi ka marrë iniciativa humanitare me të cilat u ka dalë në ndihmë personave në nevojë.

Me rastin e festës së Krishtlindjes, Goldi ka shkruar një status në Instagram mesazhi i të cilit ishte “E dua Jezusin sepse është musliman”.

“E DUA ISAIN; JEZUSIN a.s bekimet e Allahut qofshin mbi të.

E Dua Isain; Jezusin a.s si profet si pejgamber si nje nga njerzit e Zotit me te dashur edhe me zgjedhur qe ju dhane bekime e mrekulli nga djepi kur foli e deklaroi se eshte njeri normal edhe profet si dhe sherbetor i Zotit i Derguari Apostull i Tij.

E Dua Isain; Jezusin a.s sepse feja ime edhe besimi im ma obligon gje qe konsiderohet kusht per te qene besimtar.

E Dua Isain; Jezusin a.s se Zoti i dha mrekulli te rralla qe si kishte ndonje profeti tjeter.

E Dua Isain; Jezusin a. s sepse ai serish do te kthehet ne toke si njeriu me i denje ne venien ne jete te mesazhit te Profetit Muhamed salallahu alejhi we selem.

E Dua Isain; Jezusin a.s sepse mes tij edhe Profetit Muhamed salallahu alejhi we selem nuk kishte tjeter ai profetizoi ne ardhjen e ketij te fundit me emrin e tij; Ahmed/ Paraklitos nga gr e vjeter.

Çdo E Dua eshte nje arsye se perse e dua kaq shume edhe kaq pafundesisht.

Kurani e permendi me emer gjashte here me shume se emri i Profeti Muhamedsalallahu alejhi we selem; Kurani tregoi edhe trajtesen islame per kete profetbekimet e Zotit qofshin mbi te.”, shkruan reperi në Instgram.