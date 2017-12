Mënyrat se si të kujdesemi për sytë. Mos i lini pas dore

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lodhja dhe skuqja e syve janë ndër simptomat më të shpeshta që ndeshim në jetën e përditshme, si pasojë e përdorimit të smartfonëve, kompjuterave, apo mjeteve të tjera elektronike. Lodhja dhe skuqja e syve janë ndër simptomat më të shpeshta që ndeshim në jetën e përditshme, si pasojë e përdorimit të smartfonëve, kompjuterave, apo mjeteve të tjera elektronike.

Ato mund të shkaktojnë dhimbjen e kokës, apo shikimin e turbullt. Një nga mënyrat për të mirëmbajtur shikimin, është dhe ushtrimi i tyre të cilën jo shumë njerëz e bëjnë.

Ja disa ushtrime për të qetësuar sytë:

1.Mbyillni sytë dhe relaksohuni. Thuhet se errësira na ndihmon në formimin e qelizave të fotoreceptorëve shkopinj dhe kone në sytë tanë, gjë e cila ndihmon në mirëmbajtjen e shikimit.

2.Rrotullojeni kokën në lëvizje tërthore duke mbajtur shikimin vetëm drejt. Filloni nga ana e djathtë në të majtë lëvizjet e kokës, pastaj lart-poshtë. Edhe ky ushtrim e rrit qarkullimin e gjakut në sytë tuaj.

3.Mbyllini sytë shumë për 3-5 sekonda dhe pastaj hapini sërish. Këtë përsëriteni shtatë here, pasi ndihmon në relaksimin e muskujve të syve, si dhe në rritjen e qarkullimit të gjakut në sy.

Këto nuk janë te vetmet gjëra që mund të bëni për mirëmbajtjen e shikimit tuaj, por ekzistojnë edhe disa rregulla të tjera, të cilat janë:

Vendosja e disa fetave të kastravecit ose patates në sy dhe mbajtja e tyre përreth 15 minuta. Kastaveci ka veti pastruese dhe rigjeneruese, duke ndihmuar në qetësimin e irritimit të lekurës dhe sidomos të syve. Një metodë tjetër është dhe vendosja e pecetave të lagura me kamomil të ftohtë, të vendosura mbi qepalla. Me këto mënyra ju do ti ndjeni sytë tuaj më të shplodhur.

Përdorimi i syzeve të diellit duhet të fillojë që në fëmijëri. Dëmtimi i indeve okulare nga rrezet ultraviolet, mund të parandalohet duke zvogëluar ekspozimin në rrezatimin diellor.

Gjatë punës në kompjuter është mirë që ta shkëputim shikimin prej tij shpesh herë në orë , përreth një minutë. Sytë duhet t’i rrotullojmë në ambjentin përreth, ose të paktën çdo një orë te bëhet një pushim prej 15 minutash.