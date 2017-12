Kryemadhi kundër Berishës: Nuk i djegim mandatet, Parlamenti ka rënë

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Monika Kryemadhi është shprehur kundër propozimit të bërë nga ish-kryeministri Sali Berisha për djegien e mandateve.

Gjatë fjalës jashtë Kuvendit menjëherë pas seancës, Kryemadhi është shprehur se opozita më shumë sesa djegien e mandateve të saj, të cilat i ka marrë me votat e popullit, duhet të djegë mandatet e atyre që janë zgjedhur me paratë e drogës dhe që rrinë në pushtet si rrjedhojë e kesaj aleance me krimin.

Ne do ti drejtohemi popullit tashmë dhe cfarë të na thonë qytetarët do të bëjmë.

Parlamenti ka rënë, mos u habisni që sot në ora 18.00 të njoftojnë ngamazhoranca se në Tiranë nuk lejohet qarkullimi me duar n xhepa- tha Kryemadhi./lajmifundit.al