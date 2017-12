Ambasadori i OSBE: Korrupsioni është kërcënim për qytetarët, Shqipëria duhet të bëjë më tepër

Ambasadori i OSBE në Tiranë, Bernd Borchardt, iu ka bërë thirrje të gjithë institucioneve shqiptare të luftojnë korrupsionin.

Ambasadori deklaroi se ndërkombëtarët krijojnë instrumente dhe se shqiptarët e kanë për detyrë t’i përdorin ato. Ai tha se duhen trajnuar nëpunës kundër korrupsionit dhe se ata do të jenë të dobishëm vetëm nëse japin llogari para mbikëqyrësve.

“Ne punojmë me ju për të përgatitur instrumentet, instrumente të cilët nuk mund t’i aplikojmë, t’i përdorim, pavarësisht se sa besim kemi te rezultatet. E keni ju për detyrë që t’i miratoni dhe t’i përdorni këto instrumente nëse doni të arrini ndryshime. Trajnimi i nëpunësve kundër korrupsionit do të jetë i dobishëm vetëm nëse ata janë përgjegjës dhe japin llogari para mbikëqyrësve të tyre. Mesazhi im për të gjithë është të përdoren instrumentet e këtij projekti, për të sjellë ndryshim në drejtim të korrupsionit. Shqipëria ka marrë disa hapa të rëndësishëm para kundër korrupsionit, por duhet bërë edhe më tepër. Një tjetër problem që lidhet me zgjedhjet është lidhur me financat e partive politike, në mënyrë që të kenë një instrument auditimi të përgjegjshëm. Reforma në Drejtësi është tepër e rëndësishme, por jo gjithçka. Korrupsioni është kërcënim për qytetarët, Shqipëria duhet të bëjë më tepër”, – tha ambasadori.