Këta janë njerëzit më të jashtëzakonshëm në planet (FOTO)

Ky koleksion i shquar i fotografive tregon disa nga njerëzit më interesantë në planet.

Personat spektakolarisht të ndryshëm – duke përfshirë vajzat binjake me sindromën Down, një djalë 11 vjeçar me një nga format më të rralla të xhuxhizmit në botë dhe një yll me motor katër vjeçar duke rrahur rivalët e vjetër – ishin të gjitha të paraqitura në seri nga Barcroft TV.

Në mesin e njerëzve të tjerë të vërtetë unik të botuar në koleksion janë Dru Presta, një modele 1 metër e gjatë e cila u zhvendos në Los Anxhelos për të hyrë në industrinë e modës dhe Martina Big, një modele magjepsëse gjermane që tronditi fansat e saj me një truk të ri që e ktheu lëkurën e saj kafe e erret.

Tregimet e fëmijëve të jashtëzakonshëm u treguan gjithashtu – duke përfshirë edhe atë të gjashtëvjeçarit Zoe Lush, me gjendje shëndetësore të, rrallë që do të thotë që kockat e saj mund të “thyehen në erë”.

Ndërkaq, në serialin ‘Hooked on the Look’, u paraqitën 47-vjeçarja Allegra Cole, një nënë krenare që i dha vetes gjinjtë të mëdhenj për të arritur atë që ajo e quan ‘pamja ekstreme e Jessica Rabbit ‘. Mes tyre është dhe një bebe gjigand nga India si dhe një 26 vjeçare që duket si 60 vjeç./lajmifundit.al