Kë do më shumë: Ajolën apo Tiranën? Ja kë zgjedh Erion Veliaj

I ftuar sot në “Xing me Ermalin”, Erion Veliaj u vu para një zgjedhje shumë të vështirë. Në rubrikën “Pyetje nga Facebooku”, një komentuese e pyet kryebashkiakun: “Kë do më shumë gruan tënde Ajolën apo Tiranën se sa herë flet për Tiranën thua që e do shumë”.Ndonëse kjo është një pyetje e vështirë për t’u përgjigjur, Veliaj nuk e ndau dashurinë personale nga ajo profesionale dhe tha se i do të dua pasi e do edhe punën, edhe gruan.“Janë dy dashuri të ndryshme. Ajola është dashuria ime profesionale ndërsa Tirana dashuria ime profesionale. Unë dua edhe punën që bëj, edhe njeriun që e kam për të gjithë jetën”, u shpreh Veliaj.