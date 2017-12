Jam krenare për Arta Markun”, ish-deputetja e PD tregon lidhjen me kryeprokuroren

Ish-deputetja e PD, Albina Deda, e njohur edhe si një mbështetëse e flaktë e kryetarit të PD, Lulzim Basha ka pranuar lidhjen fisnore me kryeprokuroren e re, Arta Marku.

Në një postim në rrjetet sociale, ish-deputetja Deda sqaron se kryeprokurorja e përkohshme, Arta Marku është njeri i afërt i familjes së saj, ndërsa shprehet se është krenare për të.

“Kam qene dhe jam prane saj çdo moment dhe indinjohem thelle nga pergojime e hamendesime te pabaza dhe shpifje te rendomta ordinere qe behen ndaj saj”- shkruan Deda në postimin e saj.

Kjo e vërteton edhe një herë faktin që Lulzim Basha ka qënë pro zgjedhjes së kryeprokurores së përkohshme Arta Marku, dhe ngre pikëpyetjen a është Albina Deda garantuesja e Bashës për kryeprokuroren.

Më poshtë po ju sjellim reagimin e plotë të ish-deputetes Albina Deda:

Pertej nje sqarimi! Te dashur miq! Zgjedhja e Prokurores se Pergjitheshme te perkoheshme ka bere qe gjithe keto dite te kem qene rendom e lakuar ne media, portale e rrjete sociale ndaj obligohem te sqaroj sa me poshte: -Eshte shume e vertete se Arta Marku eshte njeri i afert i familjes time dhe per kete jam krenare. Kam qene dhe jam prane saj çdo moment dhe indinjohem thelle nga pergojime e hamendesime te pabaza dhe shpifje te rendomta ordinere qe behen ndaj saj. -Une nuk jam konstitucionaliste dhe as juriste por ajo qe mund ti servir hapur gjithe miqve dhe publikut eshte fakti se personaliteti dhe integriteti moral e profesional i prokurores Arta Marku eshte nje model i cili i ben nder ne çdo rast sistemit te drejtesise. -Arta Marku eshte po ashtu modeli i familjares se perkryer,i nje zonje shembullore per familjen e saj, te afermit dhe miqesine. -Prejardhja dhe geni familjar i Artes duhet ti bejne te skuqen ata qe intrigojne dhe hamendesojne te paqena.Nder brezni familjare ajo shquhet per atdhetari,nder,dinjitet,bujari,sojni e krenari te cilat i ka manifestuar dhe do i manifestoje me konseguence dhe ne kete post te larte. -Une i perkas pa u lekundur asnje çast opozites,asaj opozite anti-komuniste,jo perfituese e jo abuzuese dhe insistoj per nje reformim te sistemit ne teresi dhe atij te drejtesise ne veçanti. Por sistemin e bejne njerezit dhe Arta Marku ju siguroj se eshte njeri nga personat e duhur qe kuron me guximin,ndershmerine e profesionalizmin kete sistem te perçudnuar nga klonet e shemtuara te diktatures qe akoma e sundojne. Edhe njehere proklamoj simpatine time te pakursyer per Arta Markun dhe besimin se do ta tregoje shume shpejt se eshte e drejte dhe pa kompromis ndaj krimit e korrupsionit pavaresisht nga vjen e ç’emer ka.