Gent Hazizi i kërkon publikisht falje Bleonës

Gjatë ditës së djeshme, këngëtarja Bleona Qereti kishte bërë disa postime të njëpasnjëshme të cilat ia deidkoi Gent Hazizit.

Duke thënë që askush nuk e njihte aktorin e Portokallisë, Bleona e quajti ‘mjekër cjap’ dhe me disa fjalë të tjera, Gentin.

Pas gjithë atyre postimeve që iu dedikuan atij me shumë ashpërsi nga këngërarja, Genti i kërkoi falje Bleonës duke e ftuar atë të jetë pjesë e premierës së tij në teatër.

“Bleona Qereti: ti je endrra ime qe nga femijeria si kengetare e madhe,je endrra e te gjithe shqipetareve kudo qe jane si nje profesioniste e shkelqyer e muzikes,je endrra e te gjithe meshkujve shqipetare per sensualitetin femeror.

Ndjese!Ndjese! Ne spektaklin “Shiko kush luan” u permende ne nje loje qe emisioni ben per nder te VIP-ve. Te ftoj te kuptosh se çfare mendoj per ty ne premieren time “Çfare do behem kur te rritem?”,stand up comedy, ne Teatrin Kombetar ,ne datat 20,21,23,24,25 dhjetor ora 18 00.Tperqaf! Eja ne Teater!”, ka shkruar ai.

Megjithatë, këngëtarja ende nuk ka postuar diçka në lidhje me kërkim-faljen e Gentit.