Gazetarja zbardh bisedën tronditëse: Çfarë i tha Merkel-Ramës për të vëllanë

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Një prej gazetarëve më me informacion pranë dosjeve të bujshme pranë Prokurorisë, ka bërë publik një fakt të rëndësishëm lidhur me bisedën e Merkel dhe kryeministrit Rama në takimin e fundit që ka zhvilluar me të.

“Nuk dua të dëgjoj më për vëllanë tënd që merret me trafik kokaine”- ka thënë gazetarja Llabani e ftuar në News 24 për bisedën Rama-Merkel. Bëhet fjalë për dosjen e bujshme të “Xibrakës” ku tashmë në rrjetet gazetareske po flitet se nuk është fshirë fashikulli i përgjimeve ku del edhe emri i Olsi Ramës dhe një biznesmeni që tashmë drejton një klub të rëndësishëm të superligës.