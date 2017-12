Gabimet që ngadalësojnë metabolizmin dhe përshpejtojnë plakjen

Me kalimin e viteve metabolizmi i njeriut sa vjen e ngadalësohet e për këtë gjë fatkeqësisht nuk mund të bëjmë asgjë.

Nëse ndaj natyrores nuk mund të dalim kundër, më e pakta që mund të bëjmë është të tregojmë kujdes nga faktorët e jashtëm mbi të cilët kemi kontroll.

Filloni me gabimet. Më poshtë do të lexoni 10 gabimet më të zakonshme që po bëni me dietën tuaj dhe që po ngadalësojnë edhe më tepër metabolizmin tuaj.

1: Ju mendoni që po të bëni rezistencë ndaj ndjesisë së urisë do të dobësoheni

Prerja e kalorive nga dieta juaj do t’ju japë peshën e dëshiruar. Ky është një mit që nuk duhet besuar !

Një grua me peshë mesatare ka nevojë për rreth 1200 kalori në ditë për funksionet primare biologjike. Në qoftë se ju qëndroni të uritur gjatë gjithë kohës metabolizmi juaj do të fillojë gërryej muskujt tuaj për të marrë energji të mjaftueshme.

Hani shëndetshëm e mbani mend që organizmi ka nevojë për të gjitha vlerat ushqyese.

2: Ju Shmangni kafeinën

Kafeina është një stimulant për organizmin tuaj. Një filxhan kafe ose çaj mund të rrisë metabolizmin tuaj me 12%.

3: Gjeni mënyra të tjera alternative për të furnizuar trupin me karbohidrate

Kaloni nga buka e grurit e makaronat tek frutat dhe perimet.

Studimet thonë se një grua me peshë mesatare ka nevojë për rreth 25g krbohidrate çdo ditë. Sigurohuni që ju të shmangni karbohidratet e “bardha” dhe të kaloni tek ato natyrale.

4:Temperatura e ujit

Pirja e gjashtë gotave me ujë të ftohtë për çdo ditë do të ndalojë metabolizmin tuaj me 50 kalori në ditë.

5:Ushqimet me pesticide

Hulumtuesit kanadezë thonë se ushqimet e mbuluara me pesticide parandalojnë metabolizmin të punojë siç duhet.

6: Mos shmangni protetinat, pasi këto të fundit kontribuojnë në formimin e masës muskulare.

7: Mungesa e hekurit

Hekuri transporton oksigjenin në gjak, i nevojshëm për djegien e yndyrnave.Gratë humbasin hekur çdo muaj nëpërmjet menstruacioneve. Pasurojnë dietën tuaj me ushqime si spinaq, fasule, drithëra të fortifikuara, mish etj

8:Merrni vitamin D

Është dimër. Ju nuk po merrni mjaftueshëm vitaminë D, esenciale për ruajtjen e indeve të muskujve. Burime mirë të vitaminës D janë salmoni, veza, karkalecat, toni etj!

9: Alkooli

Më shumë se dy gota alkool në ditë do të ngadalsojnë procesin e djegies së yndyrnave.

10: Nuk merrni mjaftueshëm calcium nga bulmeti.