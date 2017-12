Gabimet e bëra dhe planet e Partizanit në merkato, rrëfehet Starova

Trajneri Sulejman Starova, pas fitores me Vllazninë, foli me bindje se Partizani i pjesës së dytë të sezonit do të jetë ndryshe nga ajo që u pa në 16 javët e para.

Në intervistën e dhënë pas ndeshjes për “Panorama Sport” dhe “News 24”, Starova preku shumë tema sa i përket asaj që pritet të ndodhë në janar te “demat”.

Starova tregon dëshirat e tij të merkatos dhe punën që po kryhet, por mbetet i drejtpërdrejtë në pranimin e gabimeve që skuadra ka bërë nga merkatoja e verës dhe deri më sot. 62-vjeçari pohoi se është i gatshëm të hapë krahun nëse klubi gjen një trajner më të mirë, pasi veten e shikon në prag të pensionit.

Gjithashtu, “Bobi ka vërtetuar se priten skarcime dhe afrime të shumta në ekip, si dhe ka prekur edhe të ardhmen e Edgar Çanit. “Bobi” duket i vakët kur i përmend emrin e sulmuesit dhe e thotë hapur se ai nuk i var shpresat e ndryshimit te Çani, por te gjetja e një sulmuesi të vërtetë, për të cilin po punohet në katër drejtime.

• Starova, njiheni si njeri i afërt i presidentit Demi. Në dijeninë tuaj, a ka Partizani një projekt konkret për janarin?

Në dijeninë time do të afrohen shumë lojtarë në këtë periudhë. Por mbetet për të parë se sa të aftë do të jemi që të marrim lojtarë cilësorë, pasi vështirësia është. Përpjekjet tona janë të mëdha dhe po punojmë në të gjitha drejtimet. Për këtë po punojnë të gjithë strukturat e klubit, pasi nuk mund ta kryejë një njeri i vetëm, qoftë presidenti, trajneri apo një drejtues tjetër. Ne i kemi strukturat e nevojshme për të afruar lojtarë cilësorë në skuadër. Sigurisht që nuk është një gjë e mirë që afrojmë kaq shumë. Ky është realiteti, një realitet i hidhur po ndodh, por kemi kohën për ta rikuperuar.

• Edhe në verë u afruan shumë, por nuk vlenë në fushë…

Do Zoti, kësaj radhe, të jemi me fat dhe të mos gabojmë. Nuk dua të bëj krahasime me të shkuarën. Dihet që në verë gabuam në mënyrë drastike, pasi gati 10 lojtarë të afruar nga ajo merkato kanë ikur në shtëpi. U bëj thirrje gjithë dashamirësve tanë dhe sportdashësve se as ne nuk e falim kollaj shkatërrimin e Gjirokastrës, por po u them edhe një gjë tjetër, që në skuadër ka një reagim. Sigurisht, ekipi ka edhe pjesë të shëndosha dhe këtë duhet ta pranojmë, të cilët po bëjnë këtë që kanë grumbulluar shumë pikë në ndeshjet e fazës së dytë.

• Përmendët pjesën e shëndoshë të ekipit, por nuk përmendët pjesën e dobët dhe çfarë do të ndodhë me ata? Pjesa e dobët?

Do të vazhdojmë seleksionimin që nuk ka të bëjë thjesht me anën cilësore, por me kompleksitetin e futbollistit, i cili duhet të jetë i aftë që të përballojë dy situatat e lojës, si në aspektin sulmues dhe atë mbrojtës. Lojtarët që gabojnë vazhdimisht ne i kemi parë dhe evidentuar tashmë. Ndaj po bëjmë përpjekjet tona si klub që ta pasurojmë përbërjen e skuadrës. Po flas pa emra, pasi nuk kemi pse i përmendim ato.

• Në daljet e fundit para mediave gjithnjë keni deklaruar se nuk mendoni për janarin, pasi ka kohë. Tani që mbaruat ndeshjet dhe janari është pranë, çfarë mund të na thoni?

E keni marrë me vërtetë se unë nuk kam menduar për janarin? Kam menduar për janarin, por nuk kam folur për janarin.

Çani e ndoqi ndeshjen ndaj Vllaznisë në tribunë. Cila do të jetë e ardhmja e sulmuesit dhe a do ta prisni për pjesën e dytë të sezonit? Çështja e Çanit për mua është koklavitur, pasi është puna e kontratës në mes. Pretendohet që të bëhet sërish një pastrim i gjurit sepse pas kontrolleve të fundit ka rezultuar se operacioni i gjurit qenka mirë. Por, unë nuk jam i ngrohtë në drejtim të Çanit, ndaj nuk e mbaj shpresën te Edgari. Do të ishte gabim po ta mbaja shpresën te Çani.

• Është folur se disa nga senatorët që mbajtën peshën në sezonet e fundit rrezikojnë largimin në janar?

Ne do të bëjmë skuadrën e gatshme për të vazhduar punën. Ndaj do të luajnë ata lojtarë që kanë tiparet për të dhënë kontribut për nivele të larta që ka skuadra.

• Emrin e Telushit keni qenë ju që e keni konfirmuar, keni ndonjë prurje tjetër të sigurt që mund të na e zbuloni tani?

Telushi vërtet që më ka pëlqyer, por më ka pëlqyer edhe gjendja e tij aktuale, pasi dihet se nuk është aktivizuar shumë në Kroaci me Slaven Belupo. Ai është një lojtar që i vlen ekipit. Është një goditje për ne sepse është një lojtar që e njohin të gjithë. Kur ka të panjohura shumë, atëherë ka problem. Sa i përket goditjeve të tjera, mund të them se më duhet sulmuesi që të bëjë diferencën. Po punohet në katër drejtime. Më duhen një ose dy qendërmbrojtës të mirë. Pra, më duhen mbrojtës, mesfushorë…

• Po trajner, a ju duhet?

Po ka më të mirë, sigurisht që po. Unë atë që kam them më parë do ta vërtetoj, nuk ka problem se çfarë jam. Rëndësi ka që të bëhet skuadra. Drejt pensionit jemi, nuk është se e kam lënë që të bëj karrierë tani. Karriera ime ka mbaruar në sensin se, çfarë kam fituar, kam fituar. Po fituam ndonjë gjë tani, do të jetë akoma më mirë, e cila do të jetë qershia mbi tortë.