Fjolla Morina vuan nga nga një sëmundje e veçantë

Këngëtarja seksi, Fjolla Morinaka dalluar gjithmonë për stilin e saj të veçantë të veshjesh.

Ajo është një ndër këngëtaret shqiptare që kujdeset që të ketë në gardërobën e saj veshjet më “IN” të momentit.

Të bërit “shopping” për Fjollën është një ndër pasionet dhe dëshirat e saja më të mëdha.

E ku ka femër që nuk do të donte të kishte në gardërobën e saj të gjitha rrobat e mundshme që ekzistojnë në të gjithë botën.

Fjolla Morina ka një problem të madh me të bërit pazar. Ajo nuk di të ndalojë asnjë herë dhe kjo i është kthyer në një sëmundje.

Fjolla ka publikuar në “Instagram” një foto ku duket një paketë ilaçesh që të ndihmon të heqësh dorë nga shopping.

“Ku me i gjete këto tableta breee?, shkruan Fjolla me të qeshura duke treguar se ajo do të vazhdojë të shpenzojë ende për veshjet e saj.