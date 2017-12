Këngëtarja Era Istrefi, theu kufijtë vitin e kaluar me këngën e saj ‘’Bonbon’’.

Në videoklipin e kësaj kënge, në disa skena ajo është parë me një xhaketë dimërore, me një dekorim në kapelë me ngjyrë rozë, e cila më pas u bë hitveshje në vend.

Këtë e risjell përsëri vet këngëtarja përmes një postimi në Twitter, ku pyet: “Zyrtarisht jemi në zezonin dimëror. Ku i keni xhaketat ‘Bonbon’?”.