Endri Prifti për festivalin e RTSH: Fest i komploteve e politikës, jo muzikës

Këngëtari i dashur i skenës së muzikës shqiptare, mbrëmjen e djeshme e cila ishte edhe nata e fundit e Festivalit të 56- të të Këngës në RTSH, nëpërmjet një statusi shprehet i zhgënjyer për sa i përket vlerësimit në këtë festival.

Endri tregon se për të qenë pjesë e tij ka anuluar dhe një tur të gjatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë e cilëson festivalin si një “fest të komploteve dhe politikës, jo muzikës”.

“O zot kujd do t’ja merrte mendja se do të akoma ky sistem i këtyre hiçeve, fest i komplateve dhe politikës, jo i muzikës”, shkruan këngëtari në rrjetet sociale.

Statusi i plotë i Endri Priftit.

Nje dhurate nga bizhuteri @estel_jeëelery me moren dhe me thane , duam te te dhurojme nje vath per ty qe na kenaqet me keto dy kenget e festivaleve . Ju flm shume . Bo bo u kujtova . Sot do ishim ne Amerike me turin tone shume te gjate , anullova 4 koncerte ne Usa per fest tvsh. Harrova , anullova dhe ditlindjen qe na ftoi biznesmeni me i sukseshem ne Shqiperi , z . Zamir Mane , ne Stamboll , i thashe nuk vime se do jemi ne festival . Sot kjo pune . O zot i madh , kujt ja merte mendja se do ishte akoma ky sistemi i ketyre hiceve , fest i komplotetve dhe politikes , jo i muzikes . Kot per qef tani , u kujtova per keto qe humba duke besuar ne artin e vertete . Loja e tyre per dy ore mbaron dhe le te mendojne per vitin tjeter komplotin e rradhes . Eeeee Status live shoë sot . Neser Korca , Versus klub . Gezuar Krishtlindjen te gjitheve , gezuar festat . Udhetimi yne vazhdon me turin qe lame ne mes per kete gjene . Amerika we are coming. I love you.