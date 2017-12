Elgiti feston ditëlindjen, urimi emocionues dhe plot dashuri i Kleas

Tweet on Twitter

Klea dhe Elgiti janë një ndër çiftet më simpatikë në showbizin shqiptar.

Epo duket se dhe ata janë lodhur mjaftueshëm duke qenë të rezervuar ndaj dalëngadalë po na servirin dashurinë e tyre në rrjetet sociale.

Partneri i saj feston sot ditëlindjen, dhe mesazhin më të bukur sigurisht që do ta merrte nga gjysma e tij më e mirë.

Klea është treguar romantike me një mesazh me fjalë dashurie për Elgitin, i cili feston ditëlindjen.

“Faleminderit që ekziston”, i shkruan ajo teksa poston kështu të dytën foto bashke me Elgitin në profilin e saj. E sigurisht pas shumë komenteve nuk mund të mungonte as ai i Elgitit, i cili e falenderon partneren me një ikonë të bukur princeshe dhe një zemër.