E quajti k****, aktorja shqiptare i përmend motrën

Ajsi Xhaxhaj prej vitesh është një nga vajzat më të komentuara të showbizit shqiptar. Ajo vazhdon profesionin si aktore ndërsa së fundmi e kemi parë edhe si moderatore në “Shkodra Fest”.

Ajsi është shumë aktive në rrjete sociale ku ndiqet nga mijëra fansa, por mesa duket jo të gjithë kanë simpati për të, siç ndodh me çdo personazh publik. Ajsi ka marrë një mesazh së fundmi nga një djalë i cili i shkruan: “Çkemi kurvë”.

Aktorja e ka publikuar mesazhin e tij në Instastory dhe i ka dhënë një mesazh të mirë.

“E shikon Amarildon? Ka gjetur një mënyrë për te me pershendetur! Ndoshta te gjitheve na ben habi sepse kjo nuk eshte menyra e duhur per te pershendetur dike qe vetem emrin i njeh por Amarildo keshtu ndoshta pershendet motren e vete ose kusherirat (nenen s’po ja permend pasi kam respekt per nenat, por Amarildo duhet te kuptoje qe edhe une jam bije e nje nene) Amarildo une dhe followersat e mi te pershendesim te gjithe: Ckemi djale kurve! Heres tjeter ji i kujdesshem more djale i keq, i paedukate”, shkruan Ajsi.

Ndërsa në një postim tjetër aktorja tregon se fansi i ka kerkuar te falur. “Jam krenare per cdo gje qe kam zgjedhur te bej ne jete. Kurresesi s’do lejoj tipat si ky djaloshi te me prishin diten”, shkruan Ajsi në fotot e fiksuara nga “intv.al”.