“Çunat e krimit” me uniformë policie grabisin qytetarët

Ish kryeministri Sali Berisha, ka denoncuar korrupsionin e raportuar nga qytetari digjitalë.

Këtë radhë qytetari denoncon se “policia që duam” është duke vjedhur turistët apo qytetarët e shqiptarë që zgjedhin ti kalojnë Krishtlindjet dhe Vitin e Ri në Shqipëri.

“Pershendetje z.Kryeminister, jame nje qytetar nga Kosova, tani duke u kthyer nga Zvicra me familjar qe jetojn atje, pasi kaluam Shkodren 20km hasem me nje patrol te policis Shqiptare, makina jon kishte dritat e fikur, puntori polic na tregoj qe duhet te ju penalizojm per arsye qe dritat jane te fikura, dhe penalizimi ishte 1000 leke , ne u pajtuam ta paguajm penalizimin por kerkuam tiketen e penalizimit, puntori polic nuk pranoj me naj dhene tiketen, pase insistimit tone te shumte aje vajti ne makin dhe maroj nje tiket tjeter te re, te lutem shiqo tiketen se ne tikete nuk shenon asgje per cka jemi penalizuar, dhe me kete ne kuptuam qe puntori polic deshti me na vjedhe.”